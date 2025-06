Uscirà il 9 giugno 2025 “Onirica”, il nuovo e atteso album del compositore e artista Emanuele Scataglini, un’opera poliedrica ed immaginifica che trasforma in musica l’esperienza onirica, l’instabilità del sogno, il confine sottile tra veglia e immaginazione.

«Mi sveglio e mi dico: è stato solo un sogno. Eppure, il cuore batte ancora forte». Così Scataglini descrive la genesi dell’album, nato da una potente esperienza notturna che si è impressa nella sua memoria come un racconto vivido e sfuggente. Da quel risveglio turbato e lucido è nato il desiderio di non dimenticare, di fermare le sensazioni su carta e trasformarle in musica.

Composto da sette brani, sette sogni custoditi gelosamente in uno spartito, “Onirica” è un viaggio musicale che attraversa paesaggi emotivi mutevoli, tra armonie sospese, melodie evocative e arrangiamenti che sfiorano il surreale, con uno stile che fonde sonorità differenti come la musica classica e l’elettronica. Ogni traccia è un ricordo, una visione, un frammento di un sogno che si rifiuta di svanire.

«Scrivevo per non dimenticare, scrivevo per rivivere – racconta l’autore – gli accordi erano i punti di vista del sogno, le frasi melodiche le emozioni che provavo. La musica è diventata l’unico modo per restare in contatto con quel mondo impalpabile».

Con “Onirica”, Emanuele Scataglini invita l’ascoltatore a lasciarsi trasportare, ad abbandonare per un attimo la concretezza del reale e a farsi attraversare dalla poesia dell’invisibile.