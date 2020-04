VIDEO ANTEPRIMA: Luigi Relè, “Dreams Are Like Children” il singolo che anticipa il nuovo album

Siamo lieti di ospitare oggi in VIDEO ANTEPRIMA su QUBE MUSIC, “Dreams Are Like Children”, il nuovo singolo di Luigi Relè.

Artista e cantautore impegnato, sin dai lontani anni della contestazione, Luigi Relè ci regala con questo brano un assaggio del suo nuovo album, in occasione del 25 Aprile (anniversario della Liberazione) non a caso.

Il brano rappresenta il racconto allegorico dei vizi del potere in un periodo che va dalla fuga del re Vittorio Emanuele III, dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943, fino ai giorni nostri. Un racconto che non è cronaca dei fatti avvenuti ma l’insieme di suggestioni, siparietti, spezzoni di pellicola montati apparentemente a caso. La chiave del racconto è nel titolo, i sogni sono come i bambini, vanno protetti, ed ai bambini così come ai sogni non si può far del male, entrambi sono inviolabili.

“Dreams Are Like Children” anticipa il nuovo album “Dreams” di Luigi Relè, previsto per Maggio prossimo. #StayTuned