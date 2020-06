This is (still) America

Due anni fa Childish Gambino pubblicò, tramite il suo canale Youtube, il video This is America, aggiungendosi alla già lunga lista di artisti che tramite la loro musica hanno raccontato le controversie made in USA: il video ed il brano in sé sono diventati in queste ore più attuali che mai.

L’omicidio di George Floyd da parte di un agente di polizia a Minneapolis ha riaperto quel vaso di Pandora nel quale le contraddizioni e i paradossi della società statunitense vengono quotidianamente relegati: un paese dove ogni componente etnica gioca un ruolo vitale su più piani, ma che allo stesso tempo è ancora soggetta a crimini legati ad un razzismo becero e ingiustificato. Sebbene il caos che si sta riversando tra le strade delle principali città statunitensi in queste ultime ore stia facendo storcere il naso a molti, i quali considerano ipocrita protestare violentemente contro un abuso di violenza, è chiaro che tali comportamenti da parte della maggior parte di questi manifestanti, di qualsiasi etnia o estrazione sociale, sia ben più che giustificabile; è inaccettabile, nel 2020, che un uomo afroamericano (o latinoamericano) debba rischiare di perdere la vita durante un arresto o un semplice controllo di routine da parte della polizia, come è inaccettabile uccidere un uomo letteralmente torturandolo.

Anche questa volta, sono stati diversi gli artisti ed esponenti del mondo della musica, come Lady Gaga, J Cole, Billie Eilish e Snoop Dogg, che hanno preso posizione contro ciò che è successo il 25 maggio a Minneapolis, tramite interviste o post sui social o direttamente partecipando alle manifestazioni. Nel corso degli anni, proprio la musica è stata uno dei vettori di denuncia principali per ciò che concerne il razzismo, la disuguaglianza sociale e la violenza dilagante che purtroppo ancora oggi permeano gli Stati Uniti: dalla voce rabbiosa di Nina Simone durante i movimenti per i diritti civili negli anni ‘60, passando per il rap di Tupac e Ice Cube, fino ai Green Day, ai Rage Against the Machine o i The Killers, non è raro che rapper, rockstar e artisti di ogni genere si siano impegnati politicamente e socialmente nei loro brani, ognuno con la propria attitudine ed il suo personale approccio al tema.

Tra i brani degli ultimi anni che trattano delle tematiche sopra citate, uno di quelli che ha maggiormente colpito l’attenzione del pubblico americano (e non solo) è This is America di Childish Gambino, artista poliedrico che si è distinto anche come comico ed attore sotto il (vero) nome di Donald Glover. Testo e video della canzone sono stati tra i più acclamati degli ultimi anni, con ben quattro Grammy awards e 670 milioni di views raggiunte su Youtube, di cui circa 10 milioni solo negli ultimi giorni dopo l’omicidio di Floyd.

Il testo del brano è essenzialmente una sorta di critica ironica nei confronti degli Stati Uniti, focalizzata su alcuni punti chiave: la violenza quotidiana, come descritta ad esempio nelle barre “This is America / Guns in my area / I got the strap / I gotta carry ‘em”; il rapporto tra polizia e comunità afroamericana, riassunto ironicamente con “Look how I’m living now / Police be trippin’ now”; la critica all’immagine da afroamericano come semplice intrattenitore e nulla più, come si capisce da estratti quali “Grandma told me, get your money, black man”; infine una critica diretta allo showbiz usato per distrarre dai gravi problemi sociali del paese, come detto ironicamente con “Girl you got me dancing, dance and shake the frame”. Quest’ultimo punto è poi una delle chiavi di lettura principali e più esplicite anche del video, che è stato al centro di dibattiti per giorni a causa della violenza e del forte simbolismo che vengono mostrati sullo schermo: sicuramente, la scena iniziale con l’omicidio di un chitarrista da parte di Gambino e conseguente cambiamento della strumentale da un canto gioviale ad un beat trap molto aggressivo (cosa ripetuta poi una seconda volta), crea quell’effetto di shock che serve a Glover per avere l’attenzione dello spettatore per i successivi minuti, in modo tale che recepiscano a dovere il messaggio che egli vuole mandare. Un messaggio che Gambino manda in maniera cruda e diretta, sia agli occhi che alle orecchie di chi guarda: mentre è intento a ballare con alcuni giovani vestiti da studenti, vediamo infatti nel background del video delle scene che sono spaventosamente simili a ciò che oggi sta succedendo tra le strade americane, tra gente mascherata, scontri con la polizia, arresti, violenza e caos; scene che appunto vengono “nascoste” dai balli virali di Gambino e i suoi ballerini. Il videoclip, infine, comunica tantissimo soprattutto in maniera criptica, con una serie di rimandi e messaggi non espliciti che devono essere colti di volta in volta riguardandolo: dalle movenze caricaturali di Gambino che richiamano Jim Crow ed il blackface al coro che canta di denaro come fosse una religione, dal garbo con cui il rapper ripone le armi in un panno rosso dopo i suoi “omicidi” fino alla scena finale, ogni frame del video di questo brano ha qualcosa da dire.

In ogni caso, sebbene il brano ed il video da un punto di vista artistico siano e rimarranno un vero e proprio capolavoro e sia interessante analizzarli, è davvero triste che ciò di cui Gambino e gli altri artisti sopra citati abbiano parlato sia ancora oggi di un’attualità sconcertante; dai movimenti per i diritti civili è passata un’infinità di tempo, ma ancora oggi il razzismo negli States continua ad essere una piaga dilaniante, nonostante il ruolo che molti afroamericani sono arrivati a ricoprire nel campo dello sport, della politica, della musica e dell’economia statunitense. A questo si aggiungono poi una violenza da far west ed una sorta di “razzismo di classe” che, senza scendere in un’analisi politica troppo accurata (di cui sinceramente non sarei in grado), l’attuale presidenza sembra aver addirittura accentuato tra tweet e dichiarazioni al limite della decenza e la creazione di un clima sempre più teso. Purtroppo, 70 anni dopo l’”I have a dream” del dottor King, sabato la crew della SpaceX di Elon Musk ascoltava gli AC/DC nello spazio riscrivendo la storia, mentre qualche ora prima George Floyd implorava invano un agente di polizia di non ucciderlo: this was and still is America, con la speranza che un domani non lo sarà più.

Christian Settecerze