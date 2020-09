Sting featuring Italia. In arrivo un nuovo album di duetti

Sting, ex voce e bassista dei Police, ha dichiarato di essere a lavoro su un nuovo album di duetti con artisti italiani.

L’annuncio è arrivato proprio dalla Toscana, regione in cui il 68enne britannico si è da poco trasferito, in occasione del “Tonight Show”, programma condotto da Jimmy Fallon. Già precedentemente il rinomato bassista aveva speso due parole in merito all’evergreen dei Police, “Don’t Stand So Close To Me”, conformata a pieno al periodo pandemico che ha attraversato il mondo intero, proponendo tra l’altro un nuovo brano in collaborazione con il rapper americano, ma originario di Kosovo, Gashi.

Come dichiarato in un’intervista da Sting stesso, il nuovo album dovrebbe essere disponibile per il prossimo Natale, una vera e propria sorpresa per tutti gli amanti dell’inconfondibile voce di “Every Breath You Take”: “Nel corso degli anni ho registrato molti, molti duetti con alcune persone fantastiche – Herbie Hancock, Eric Clapton – così li abbiamo raccolti tutti insieme e abbiamo detto: ‘Sai, dovremmo pubblicarli’. Non sono per niente male – ha aggiunto Sting parlando dei rapper con cui ha avuto il piacere di lavorare –. Sarà una sorpresa di Natale”.