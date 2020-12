Mina e la cover italiana di “This Is Me” da “The Greatest Showman”

In occasione del centenario di Tim, la tigre di Cremona, Mina, inconfondibile voce del panorama musicale italiano e testimonial del gruppo di telecomunicazioni più conosciuto al mondo, interpreterà in versione italiana “This Is Me”.

Il brano è la colonna sonora che fa da leitmotiv a “The greatest showman”, musical trasposto cinematograficamente per la regia di Michael Gracey, con Hugh Jackman, Zack Efron, Rebecca Ferguson e Michelle Williams.

La storia narrata riguarda le vicende di Phineas Barnum, impresario e inventore del circo ottocentesco più famoso del mondo, il Barnum & Bailey Circus.

Il brano, reinterpretato in una nuova veste da Mina, sarà disponibile domani su tutte le piattaforme online.