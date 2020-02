Kaiser Chiefs in concerto a Milano (Gallery)

I Kaiser Chiefs, una delle band simbolo del British Indie Rock, si sono esibiti sabato sera sul palco dei Magazzini Generali di Milano.

Nella loro lunga carriera i Kaiser Chiefs hanno pubblicato 7 album, venduto 6 milioni di dischi in tutto il mondo, vinto 3 volte i BRIT Awards e scalato le classifiche con 5 album nella Top10 e con 8 singoli nella Top20.

Il nuovo album, DUCK, è uscito a giugno e ha già conquistato pubblico e critica.

Molto materiale da cui attingere, dunque, e grandi hit conosciute dal pubblico, ma come da tradizione la band di Leeds saluta il pubblico dopo meno di 90 minuti di show. Tempistiche da concerti punk e pubblico che, a tratti, mostra il trasporto che si riserva proprio ad un concerto punk benché l’esibizione di Ricky Wilson e soci non sia tale da lasciare il segno, almeno nel cuore del sottoscritto, una volta abbandonata la venue.

Foto: Giuseppe Rechichi

Scaletta

People Know How to Love One Another

Na Na Na Na Naa

Everything Is Average Nowadays

Ruffians on Parade

Parachute

Target Market

Coming Home

Golden Oldies

Everyday I Love You Less and Less

Ruby

Modern Way

Northern Holiday

Hole in My Soul

Never Miss a Beat

I Predict a Riot

The Angry Mob

Encore:

Record Collection

Pinball Wizard (The Who cover)

Oh My God