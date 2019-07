Il Jova Beach Party nelle parole di Jovanotti

Jova Beach Party, ne parla direttamente Jovanotti a TV Sorrisi e Canzoni: “Se arrivo alla fine è un miracolo”. Esordisce così il cantante in una lunga intervista pubblicata dal rotocalco televisivo incentrata sull’avventura più interessante di questa estate: il Jova Beach Party.

Jovanotti è stato il precursore di qualcosa di unico, un evento che ha saputo creare un atmosfera particolare ricca di sorprese, e che verrà ricordato con grande passione dai suoi fan.

Nella sua lunga chiacchierata con il settimanale, Lorenzo ha dichiarato di essersi ispirato a Woodstock: “Loro con quattro ferri e dieci casse hanno creato un mito che è arrivato fino a oggi. Qui abbiamo inventato qualcosa che non c’era e per quanto ne sappia io non esiste niente di uguale al mondo”.

La manifestazione non è stana neppure esente da critiche dovute all’organizzazione, visto che ogni città ha le sue regole riguardo le spiagge ed allestire il tutto non è stato facile.

Ma al di là delle difficoltà, il Jova Beach Party è una grande festa, che ha conquistato il pubblico portando tanta musica e tanto divertimento in tutta Italia. Con risultati straordinari, dato che ogni concerto risulta essere sold-out.

“Ogni volta che vedo le foto su Instagram della folla vista dall’alto mi viene una vertigine. Poi vedo la gente che fa il bagno, si diverte e si bacia. Non sta guardando un concerto, sta vivendo un’avventura”.

Insomma davvero qualcosa di straordinario perché non è solo un concerto, non è un villaggio itinerante per il divertimento in spiaggia: per capirlo fino in fondo bisogna esserci e viverlo.