I Love My Radio: Eros Ramazzotti canta “Una donna per amico”

Eros Ramazzotti, inconfondibile voce del panorama italiano della celebre Fuoco Nel Fuoco – tra i tanti successi collezionati nella sua carriera – esegue la cover di Una Donna Per Amico, intramontabile brano di Lucio Battisti.

Il cantante romano ha deciso – come molti altri cantautori – di prendere parte al progetto I Love My Radio con un omaggio a Lucio. L’iniziativa consiste nell’unione delle maggiori radio italiane per festeggiare i 45 anni di industria radiofonica e prevede l’esecuzione di brani diversi dagli artisti più emergenti del mondo musicale.

Quella di Ramazzotti, difatti, rappresenta la quarta delle cover già proposte precedentemente. Si catalogano Mare Mare eseguita da Elisa, Quando – brano di Pino Daniele – arrangiato da Marco Mengoni e La Donna Cannone di De Gregori, riproposta da Gianna Nannini.

Foto di Copertina: Mairo Cinquetti