Ennesimo successo per Eros Ramazzotti, che con il suo ‘Vita ce n’è tour’ si esibisce per la quinta volta a Milano con un altro attesissimo sold-out, arrivando a 55.000 spettatori. Un finale davvero incredibile per Eros che, dopo il grande successo delle date Italiane ed Europee, nel 2020 arriverà in America per 16 show imperdibili aggiungendo ulteriori record ai numeri attuali: quasi 800.000 spettatori in 5 continenti, 70 città toccate e 90 date in tutto il mondo.

Foto: Mairo Cinquetti